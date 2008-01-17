Продовжується судове переслідування російського правозахисника

Продовжується судове переслідування нижньогородського правозахисника Станіслава Дмітрієвського по звинуваченню в адміністративному правопорушенні в ході "Маршу незгодних".

Як повідомляє Харківська правозахисна група із посиланням на портал "Права людини в Росії", колегія обласного суду 15 січня розглянула касаційну скаргу на рішення районного суду накласти додаткові зобов`язання на Станіслава Дмітрієвського не здійснювати додаткові адміністративні правопорушення.

Це вже четверте судове рішення з даного питання. С. Дмітрієвський неодноразово наполягав в судах першої і другої інстанції, що пропоновані заходи не відповідають цілям кримінального покарання і переслідують політичну мету.

Кримінально - виконавча інспекція № 3 міста Нижній Новгород подала клопотання про накладення додаткових зобов`язань на Станіслава Дмітрієвського в серпні 2007 року. Суд першої інстанції заборонив правозахисникові здійснювати адміністративні порушення під загрозою заміни умовного засудження на реальний термін ув`язнення.

С. Дмітрієвський так коментує черговий "сеанс гри в пінг-понг між судами": "Прокуратура руками кримінально-виконавчої інспекції намагається обмежити моє право на свободу вираження і участі в мирних зібраннях під загрозою тюремного ув`язнення. Те, що касаційна інстанція двічі відміняє рішення суду першої інстанції, на мій погляд, свідчить про дві речі. По-перше, про непрофесіоналізм суддів Нижньогородського районного суду, які ухвалювали неправові рішення на догоду прокуратурі. По-друге, розгляд моєї справи Європейським судом благодатно впливає на нижньогородську судову практику. У обох випадках судді касаційної інстанції дуже уважно вивчали матеріали справи і ухвалювали рішення відповідно до закону. А це трапляється не часто".