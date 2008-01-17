Карпачова: судову реформу треба провести якнайшвидше

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважає за необхідне в найкоротші терміни здійснити в Україні судову реформу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Уповноваженого ВР, про це вона заявила під час зустрічі зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ренате ВОЛЬВЕНД і Ханне СЕВЕРІНСЕН.

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, багато проблем у цій та інших сферах українського суспільства тільки загострилися за минулий рік, що є наслідком політико-правової кризи в Україні. Вона наголосила, що у 2007 року кількість звернень наших співвітчизників до Уповноваженого з прав людини зросла на 45%. Омбудсман зазначила, що переважають скарги щодо порушення права на справедливий судовий захист. Н.КАРПЧОВА наголосила, що Україні важливо не доводити конфлікти до тієї стадії, коли люди вимушені звертатися за справедливістю до Страсбурга, а вирішувати правові спори безпосередньо всередині країни.

Під час зустрічі були порушені також проблеми, пов`язані з конституційними правами ув’язнених – на життя, здоров`я, особисту недоторканність. Останнім часом в Україні, зазначила Н.КАРПАЧОВА, набирають обертів такі ганебні явища, як негідне поводження та тортури. Омбудсман наголосила, що продовжує обстоювати широке застосування альтернативних видів покарання, аби суттєво «розвантажити» місця позбавлення волі. При цьому Н.КАРПЧОВА виступає проти будівництва нових в’язниць в Україні, адже переконана, що треба кардинально скорочувати кількість в’язнів в існуючих установах.