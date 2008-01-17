Дії даїшників по вилученню прав незаконні?

Облава ДАІ на водіїв, в ході якої інспектори вилучають у останніх права за підозрою в порушенні правил і ведуть до суду, викликала протести не тільки автоаматорів, але і міністерства юстиції. Як повідомили газеті "Сегодня" в Мін’юсті ніяких розпоряджень МВС про посилення контролю за водіями і вилучення у них прав вони не реєстрували (а це обов`язково для всіх нормативних актів всіх міністерств). А отже - подібні розпорядження незаконні, відзначає видання. "Так, Луценко, дійсно, не реєстрував ніяких актів, що стосуються ДАІ, заявив замміністра юстиції Євген Корнейчук. - Я вважаю, що дії ДАІ по вилученню прав незаконні. Водії можуть забирати у ДАІ права, говорити, що їх вилучення незаконно, і їхати далі".

Відомий адвокат Тетяна Монтян рекомендує "не випускати має рацію з рук і показувати їх співробітникам ДАІ тільки в своїх руках або через скло автомобіля. Права забирати ніхто не уміє права. Це просто піар Луценка і його команди от і все", - вважає Монтян.

На прес-конференції в середу заступник міністра Олександр Савченко і начальник Департаменту ДАІ Сергій Коломієць цілу годину доводили журналістам, що все законно. Представники МВС сипали статистикою, яка повинна була переконати в ефективності оперативно-профілактичного відпрацювання автомагістралей. Мовляв, з 10 січня, початку оголошеного місячника, інспекторами виявлено 170 тисяч порушень Правил дорожнього руху, по яких складені адмінпротоколи. Але до судів направлено майже 31 тисяч, оскільки вони стосувалися грубих порушень ПДД. Генерал Коломієц навів і таку цифру - з початку року в ДТП загинуло на 107 чоловік менше, ніж за той же період минулого року.

А заступник начальника Департаменту ДАІ Сергій Левченко сказав, що право вилучення водійського посвідчення базується на статті 260 Кодексу про адмінпорушення, але якщо водій не бажає віддавати їх, то і примусити його ніхто не має права. З початку року було винесено 4305 протоколів, а прав вилучили 4198, тобто 107 водіїв їх просто не віддали...

У Департаменті ДАІ повідомили, що підставою для активізації даїшників служить розпорядження начальника департаменту Сергія Коломійця від 8 січня 2008 року про місячник профілактичного відпрацювання доріг (власне, воно і не було зареєстроване в ДАІ).

Характерно, що більшість опитаних журналістами водіїв вже згодна з тим, щоб їх штрафували даїшники прямо на місці. Ліквідація цієї норми свого часу вважалася ударом по корупції на дорогах, а зараз її хочуть повернути в новому законопроекті по порушення ПДД. Можливо, облава і була придумана для того, щоб наступне підвищення штрафів і прав ДАІ сприймалося водіями як полегшення, пише газета.