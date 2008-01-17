Венеціанська комісія розповіла Оніщуку, як треба реформувати Конституцію

17:22, 17 січня 2008
Права людини
0 0

Лише юридичні поради...

Венеціанська комісія вважає, що конституційна реформа в Україні має відбуватися у межах чинної Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це йшлося під час зустрічі голови відомства Миколи ОНІЩУКА з головою Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Яном ГЕЛЬГЕСЕНОМ, яка відбулася сьогодні в Мін’юсті.

За повідомленням прес-служби, голова Венеціанської Комісії наголосив, що Комісія жодним чином не втручається у політичні процеси, а лише дає юридичні поради.

М.ОНІЩУК під час зустрічі поінформував Я. ГЕЛЬГЕСЕНА про зміст можливих конституційних змін в Україні, зокрема, положень чинного Основного Закону, які регулюють порядок внесення змін до Конституції.

У контексті змін, які слід внести до Основного закону, глава Мін’юсту і голова Венеціанської Комісії обговорили роль і повноваження місцевого самоврядування, проблеми єдності виконавчої влади, питання судової і парламентської (утворення двопалатного парламенту) реформ, імперативного мандату, виборчої системи, а також функцій прокуратури.

За словами голови Венеціанської Комісії, частина цих проблемних питань, зокрема місцевого самоврядування, судової реформи, виборчого права, – подібні до проблем у багатьох країнах, де Венеціанська Комісія спостерігає за конституційними процесами. Я.ГЕЛЬГЕСЕН наголосив на готовності Комісії надати Україні експертну допомогу щодо усіх дискусійних питань конституційної реформи.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter