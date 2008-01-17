Венеціанська комісія розповіла Оніщуку, як треба реформувати Конституцію

Венеціанська комісія вважає, що конституційна реформа в Україні має відбуватися у межах чинної Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це йшлося під час зустрічі голови відомства Миколи ОНІЩУКА з головою Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Яном ГЕЛЬГЕСЕНОМ, яка відбулася сьогодні в Мін’юсті.

За повідомленням прес-служби, голова Венеціанської Комісії наголосив, що Комісія жодним чином не втручається у політичні процеси, а лише дає юридичні поради.

М.ОНІЩУК під час зустрічі поінформував Я. ГЕЛЬГЕСЕНА про зміст можливих конституційних змін в Україні, зокрема, положень чинного Основного Закону, які регулюють порядок внесення змін до Конституції.

У контексті змін, які слід внести до Основного закону, глава Мін’юсту і голова Венеціанської Комісії обговорили роль і повноваження місцевого самоврядування, проблеми єдності виконавчої влади, питання судової і парламентської (утворення двопалатного парламенту) реформ, імперативного мандату, виборчої системи, а також функцій прокуратури.

За словами голови Венеціанської Комісії, частина цих проблемних питань, зокрема місцевого самоврядування, судової реформи, виборчого права, – подібні до проблем у багатьох країнах, де Венеціанська Комісія спостерігає за конституційними процесами. Я.ГЕЛЬГЕСЕН наголосив на готовності Комісії надати Україні експертну допомогу щодо усіх дискусійних питань конституційної реформи.