Завтра почнеться пікетування Бориспільського суду

Представники КСП “Бориспільське” мають намір із завтрашнього дня розпочати безстрокове пікетування Бориспільського міжрайонного суду (Київська область).

Про це сьогодні заявив адвокат Віктор КОЛБАНЦЕВ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, вони також мають намір виявити суддів-корупціонерів у Бориспільському районі.

«Наші активісти перебуватимуть кожного робочого дня біля суду і збиратимуть інформацію про суддів, які порушили закон або виносили неправомірні рішення, або здійснювали інші дії, що ганьблять звання судді», - сказав адвокат.

В.КОЛБАНЦЕВ повідомив, що зібрана інформація буде узагальнена, винесена на обговорення в селах Бориспільського району, а на початку березня будуть проведені громадські слухання щодо діяльності суддів.

«Ми проведемо громадські слухання, на яких будуть ухвалені відповідні рішення. Ми вимагатимемо від Президента і Верховної Ради звільнення суддів, які порушують присягу в суді. Якщо ми знайдемо матеріали, ми направлятимемо їх у правоохоронні органи в плані притягнення суддів до кримінальної відповідальності», - зазначив він.

Адвокат також повідомив, що про проведення акції повідомлені КМДА, Верховний Суд, Апеляційний суд, Господарський суд, Генеральна прокуратура і МВС.

У свою чергу, голова ініціативної групи забудовників Віктор ВЛАСЕНКО звернувся до Верховної Ради з проханням на цій сесії ухвалити рішення про виборність суддів місцевого рівня.

Як повідомлялося, після ініціації в 1998 році з боку кредиторів банкрутства КСП «Бориспільське» і «Бортничі» ліквідаційна комісія в 2001 році уклала з АТЗТ «Укрфінком» договір купівлі-продажу на землі і майно колишніх сільгосппідприємств, а потім за позовом «Укрфінкому» до ліквідаторів Автозаводський районний суд Кременчука Полтавської області зобов`язав Бориспільську райдержадміністрацію видати розпорядження про безоплатну передачу у власність «Укрфінкому» більш як 4 тисяч га землі. У перелік цих земель ввійшли і селянські паї, хоча на момент банкрутства вони вже не належали до земель КСП і перебували в приватній власності жителів сів Щасливе і Гора Бориспільського району Київської області.

Селяни дізналися про ці махінації лише в березні 2006 року, коли Бориспільський міжрайонний суд скасував їх акти на право власності на землю.

Оскільки терміни апеляційного оскарження по багатьом судовим рішенням вже спливли, селяни організували акцію протесту вздовж Бориспільської траси.

16 серпня 2007 року Київський адміністративний апеляційний суд відновив терміни оскарження рішення Бориспільського міжрайонного суду, за яким у місцевих селян були відібрані земельні паї.

30 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО після повернення з Харкова пообіцяв жителям сів Щасливе і Гора, що їм повернуть землю.

Тоді В.ЮЩЕНКО повідомив, що місяць тому доручив юридичному департаменту Секретаріату Президента спільно з Київською обласною прокуратурою розібратися в ситуації, що склалася з їх власністю на землю.

За словами В.ЮЩЕНКА, за підсумками перевірки стало зрозуміло, що «один злодій від суддівства» Бориспільського міського суду Київської області КОРНІЄЦЬ одноосібно, без запрошення сторін на судове засідання виніс рішення, яким забрав майже у 500 громадян одну тисячу гектарів землі.