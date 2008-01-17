IІ Всеукраїнська конференція “Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення)”
17-18 квітня у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться IІ Всеукраїнська конференція з медичного права за міжнародною участю: “Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення)” .
На даному науковому заході планується участь представників медико-правової доктрини і практики як вітчизняної, так і зарубіжних країн.
Основні тематичні напрями конференції:
1) юридична регламентація правового статусу пацієнтів: історико-правовий огляд;
2) права та обов’язки пацієнтів за національним законодавством;
3) гарантії реалізації прав пацієнтів в Україні;
4) відповідальність пацієнтів: проблеми і перспективи вітчизняного правового регулювання;
5) зарубіжний досвід законодавчого забезпечення цього інституту медичного права;
6) біоетична проблематика у взаємовідносинах ”лікар-пацієнт”;
7) удосконалення національного законодавчого забезпечення правового статусу пацієнтів;
8) міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я у контексті окресленої проблематики;
9) юридична практика у сфері медичного права: проблеми і перспективи.
Для участі у конференції Вам необхідно до 10 лютого надіслати електронною поштою заповнену заявку та статтю на одну з вказаних адрес: prlawlab@ukr.net та prlawlab@gmail.com.