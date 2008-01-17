IІ Всеукраїнська конференція “Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення)”

17-18 квітня у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться IІ Всеукраїнська конференція з медичного права за міжнародною участю: “Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення)” .

На даному науковому заході планується участь представників медико-правової доктрини і практики як вітчизняної, так і зарубіжних країн.

Основні тематичні напрями конференції:

1) юридична регламентація правового статусу пацієнтів: історико-правовий огляд;

2) права та обов’язки пацієнтів за національним законодавством;

3) гарантії реалізації прав пацієнтів в Україні;

4) відповідальність пацієнтів: проблеми і перспективи вітчизняного правового регулювання;

5) зарубіжний досвід законодавчого забезпечення цього інституту медичного права;

6) біоетична проблематика у взаємовідносинах ”лікар-пацієнт”;

7) удосконалення національного законодавчого забезпечення правового статусу пацієнтів;

8) міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я у контексті окресленої проблематики;

9) юридична практика у сфері медичного права: проблеми і перспективи.

Для участі у конференції Вам необхідно до 10 лютого надіслати електронною поштою заповнену заявку та статтю на одну з вказаних адрес: prlawlab@ukr.net та prlawlab@gmail.com.