Націоналісти вимагають прибрати ковзанку з Софійської площі

Конгрес Українських Націоналістів разом з іншими національно-демократичними партіями і громадськими організаціями звернувся до Київського міського голови Леоніда Черновецького з вимогою демонтувати ковзанку на Софійській площі в Києві, повідомляє «proUA» з посиланням на прес-службу КУН.

Зокрема, національно-патріотичні сили зазначають, що 22 січня на Софійській площі в Києві щорік проходять святкові заходи до Дня Соборності України.

«Цього року Київська міська державна адміністрація, дозволивши встановити на святині української землі — Софійській площі, напроти могили Патріарха України-Русі УПЦ КП Володимира розважальну споруду — ковзанку, перекреслила проведення святкування Дня Соборності України на традиційному місці», — зазначено в документі.

Українські патріоти вважають такий вчинок київського міського голови і КМДА зневагою до національних святинь українського народу і саботажем виконання указу Президента України Віктора Ющенка про відзначення Дня Соборності.

Відтак, націоналісти вимагають демонтувати ковзанку або перенести її до київської мерії, «де чиновники в обідню перерву зможуть разом з киянами розважитися і відпочити від нелегкої політично-господарської роботи і, заразом, зближуватися з народом».

«У разі, якщо ковзанка не буде демонтована, українські патріоти обіцяють знести її під час відзначення Дня Соборності у присутності представників влади», - повідомляє прес-служба.