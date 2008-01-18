Прокуратура пред`явила звинувачення розпалювачу міжнаціональної ворожнечі

Прокуратура Одеси пред`явила звинувачення авторові антисемітської статті «Кращого з гоїв убий», опублікованої навесні 2007 року в місцевій газеті «Наше дело». Матеріал був підписаний багатозначним псевдонімом Юлій ШТРАЙХЕР (Юліус Штрайхер був головним редактором нацистського видання «Дер Штюрмер», ідеологом расизму, страчений за вироком Нюрнберзького трибуналу - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прокуратури, в двох номерах одеської газети були опубліковані сфальсифіковані переклади текстів Талмуда, а також вигадки, що ображають єврейський народ, його релігію й традиції.

Співробітникам Одеського обласного управління Служби безпеки України вдалося встановити особу автора, що ховався під псевдонімом «Юлій ШТРАЙХЕР». На підставі зібраних матеріалів Одеська міська прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками частини 2 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправ`я громадян залежно від їх расової, національної приналежності або відношення до релігії).

Як повідомило УНІАН інформоване джерело в міській прокуратурі, матеріали кримінальної справи будуть направлені до Приморського суду Одеси.