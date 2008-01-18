З України видворять 26 громадян Грузії та Узбекистану

У Житомирській області суди прийняли рішення про видворення за межі України із забороною в’їзду на її територію упродовж 5 років стосовно 11 громадян Грузії та 15 громадян Узбекистану.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області.

Матеріали про примусове видворення ще 19 іноземців наразі розглядає Адміністративний суд Житомира.

За даними ЦГЗ, рішення про видворення стосовно 26 іноземців прийнято через порушення ними правил перебування на території України.

Як повідомила УНІАН співробітник Центру громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК, порушників було виявлено у ході оперативно-профілактичного відпрацювання, до якого було залучено працівників паспортної служби та екіпаж спецпідрозділу „Беркут”, що проводилося упродовж цього тижня на території Олевського, Овруцького, Коростенського та у самому Коростені.

За її словами, під час відпрацювання працівники міліції перевіряли готелі, гуртожитки, приватний житловий фонд та інші заклади, що надають готельні послуги, з метою виявлення іноземців, які перебувають на території нашої держави нелегально.

У свою чергу заступник начальника УМВС України в Житомирській області Валерій МАРЧЕВСЬКИЙ додав, що також 9 іноземцям, серед яких громадяни Узбекистану, Вірменії, Азербайджану, за торгівельну діяльність без відповідного дозволу Мінпраці на працевлаштування та реєстрації на постійне проживання в Україні скорочено термін перебування у нашій державі.

Робота правоохоронців у цьому напрямках продовжується і в інших районах Житомирської області, сказав він.