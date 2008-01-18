Європарламент закликав Єгипет до покращення захисту прав людини

Європейський парламент закликав Єгипет до посилення демократії та покращення захисту прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції Європарламенту, ухваленій сьогодні на сесії в Страсбурзі.

“За” проголосували 52 депутати, проти – 0, утрималися – 7.

У документі депутати, зокрема, закликали владу Єгипту припинити утиски журналістів та правозахисників, скасувати надзвичайний стан, провести розслідування випадків можливого застосування тортур та забезпечити незалежність судової системи.

Депутати визнали роль, яку відіграє Єгипет в Близькосхідному мирному процесі та важливість відносин з цією країною для боротьби з тероризмом, однак наголосили, що права людини є фундаментальною цінністю, визначеною угодою про асоціацію між ЄС та Єгиптом.