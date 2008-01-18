19-а Міжнародна літня школа з прав людини, Польща

Гельсінський фонд з прав людини (Польща) оголошує набір на 19-у Міжнародну літню школу з прав людини, яка проходитиме у Варшаві-Медзешині з 21 по 29 червня 2008 року.

До участі запрошуються активісти правозахисних неурядових організацій, співробітників ВУЗів, а також представники органів влади і установ, що ведуть діяльність, пов`язану з правами людини, з країн Центральної і Східної Європи і СНД, які раніше не приймали участі в літніх і зимових школах з прав людини, організованих ГФПЛ.

Кандидати повинні мати вищу освіту або бути на останньому курсі у вищому учбовому закладі.

У програму включені лекції і практичні заняття з тем: історія і філософія прав людини, внутрішні і міжнародні системи захисту прав людини, а також деякі окремі права. Лекції проводитимуться відомими професорами і експертами в сфері прав людини і міжнародного права.

Робочими мовами Школи є російська і англійська. Учасники повинні вільно володіти однією з цих мов.

Учасники (всього 65 осіб) будуть вибрані відбірковою комісією на конкурсній основі.

У зв`язку з обмеженим фінансуванням, тільки 35 учасників з цього числа отримають відшкодування наступних витрат:

• вартість міжнародного проїзду з країни проживання до Варшави і назад поїздом, автобусом або, у виняткових випадках, літаком (туристичний клас);

• проживання у двомісних номерах та харчування під час проведення Школи.

Близько 30 чоловік зможуть взяти участь в Школі, сплативши витрати (проїзд, проживання, харчування).

Організатори забезпечують всім учасникам безкоштовно: лекції, практичні заняття, а також їх переклад, учбові матеріали, медичне страхування на час перебування в Польщі - за умови участі у всіх заняттях Школи. Не будуть відшкодовані витрати, пов`язані з отриманням візи, дорожні витрати усередині країни учасника, а також витрати, пов`язані з проживанням в готелях та харчуванням під час подорожі.

Охочих взяти участь в Школі просимо надіслати електронною або звичайною поштою такі документи:

– заповнений формуляр заявки на участь,

– коротке резюме (CV),

– рекомендаційний лист з організації або місця роботи.

Документи надсилати електронною поштою: 19summer[собака]hfhrpol.waw.pl або за адресою: Helsinska Fundacja Praw Czlowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, POLSKA

Крайній термін подачі заявок - 20 лютого 2008 року.

Документи повинні бути заповнені на комп`ютері або друкарській машинці. Тільки повні комплекти документів, в яких заповнені всі необхідні пункти, будуть прийняті до розгляду.

Кандидати будуть повідомлені про результати конкурсу до 15 травня