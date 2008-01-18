Верховний Суд розгляне справу ”шахтарських вбивць”

Справу Олексія Москаленка, засудженого за вбивство 88-річного пенсіонера Олександра Гартованого, призначено до розгляду у Верховному Суді України на 14 лютого. Вбивство сталося у ніч на 27 червня 2003 року у містечку Курахове Маріїнського району Донецької області, про що писав у «Газеті по-українськи» та «Українській правді» постійний автор «Телекритики» журналіст Юрій Луканов.

Із журналістського розслідування випливало, що існує лише один доказ проти Олексія Москаленка – це свідчення однієї дівчини, яка сказала, наче бачила на руках підозрюваного кров. Це при тому, що троє інших свідків твердили, ніби Москаленко повертався того вечора додому набагато раніше часу, коли стався злочин. Але одне свідчення суд взяв до уваги, а інше – проігнорував. Ані відбитків пальців, ані слідів крові на одязі, ані показів свідків, котрі б бачили вбивство на власні очі, слідство не виявило. Однак, Апеляційний суд Донецької області під головуванням Олександра Дем’яносова засудив підозрюваного на п’ятнадцять років.

Ця справа нагадує іншу, яку також розслідував Юрій Луканов. Завдяки публікаціям в «Українській правді» і «Україні молодій» Верховний Суд скасував рішення того ж таки Апеляційного суду Донецької області про засудження за вбивство на 12 і 13 років мешканців містечка Шахтарськ Донецької області. Руслана Бредуна і Валерія Журавського. Рішення найвищої судової інстанції підтвердило висновки журналістського розслідування, котрі свідчили, що нема жодних доказів проти засуджених. Після того кримінальну справу щодо Бредуна і Журавського було припинено і вони вийшли на волю.

29 жовтня 2007 року голова Пенітенціарного товариства України Олександр Букалов навів статистичні данні, згідно з якими частка виправдувальних вироків у 2006 році склала лише 0,52% від загальної кількості винесених вироків у кримінальних справах. На думку авторів огляду, такий показник є «неприродно низьким».

«Телекритика»