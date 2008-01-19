Ханне Северінсен знайшли роботу в Україні

Сьогодні відбулося друге робоче засідання Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, в якому взяла участь співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, Х.СЕВЕРІНСЕН привітала членів цього дорадчого органу Національної ради з початком роботи і висловила впевненість у тому, що ця суспільно важлива діяльність матиме позитивні результати. Адже саме такі незалежні громади мають безперечний вплив на розвиток демократичних процесів та зміцнення свободи слова.

“Члени Громадської ради висловили вдячність Х.СЕВЕРІНСЕН за її особистий внесок у розбудову демократичних процесів в Україні та запропонували увійти до складу Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. Адже маючи в своїх лавах фахівця з таким досвідом впровадження демократичних цінностей, можна розраховувати на утвердження високих професійних стандартів у сфері телерадіомовлення”, йдеться в повідомленні прес-служби.

Х.СЕВЕРІНСЕН прихильно поставилась до пропозиції щодо подальшої участі в роботі Громадської ради на правах члена цього самоврядного органу зі спеціальним статусом.

Х.СЕВЕРІНСЕН – громадянка Данії. З 25 квітня 1997 року – співдоповідач ПАРЄ з питань виконання Україною обов`язків і зобов`язань перед Радою Європи. З 29 червня 2007 р. по 12 жовтня 2007 р. – голова Спеціального комітету РЄ зі спостереження за позачерговими парламентськими виборами в Україні. У січні 2008 р. вона завершує парламентську діяльність у ПАРЄ.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив Ханне СЕВЕРІНСЕН орденом «За заслуги» ІІ ступеня, який вручив особисто 16 січня ц.р.