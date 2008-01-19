На українсько-польському кордоні досі черги вантажівок

У пункті пропуску “Ягодин – Дорохуськ” на українсько-польському кордоні досі черги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, польські автоперевізники заблокували рух усього транспорту на під’їзних шляхах з польського боку до пункту пропуску “Дорохуськ-Ягодин” (україно-польська ділянка кордону). Вони вимагають збільшити кількість працівників польської митниці, оскільки пункт пропуску працює дуже повільно. Через це утворюються черги як з українського, так і з польського боків.

У Держмитслужбі України зазначають, що черги на кордоні утворюються саме через повільність польських митників.

Зараз рух у пункті пропуску “Ягодин – Дорохуськ” заблокований. На прохання української сторони відбувається пропуск рейсових автобусів та окремих автомобілів.

Держмитслужбою України вжито комплекс заходів, спрямованих на врегулювання ситуації з переміщенням вантажів і транспортних засобів через українсько-польський кордон, зокрема шляхом регулювання та перерозподілу вантажопотоку через усі пункти пропуску, розташовані на цій ділянці кордону. Це, на думку митників, дозволить прискорити перетин кордону транспортними засобами і частково врегулювати ситуацію у пунктах пропуску.

З метою налагодження безперебійної роботи п/п “Ягодин-Дорохуськ” Державна митна служба України звернулася також до Митної служби Республіки Польща з проханням з’ясувати причини ситуації, що склалася у цьому пункті пропуску і сприяти якнайшвидшому її врегулюванню.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Державна митна служба України рекомендувала українцям обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні через великі черги у п/п “Ягодин – Дорохуськ”.