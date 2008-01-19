Джордж Клуні приєднався до Коельо, Майкла Дугласа, Мідорі Гото...

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у п`ятницю призначив американського кіноактора Джорджа Клуні послом миру ООН, повідомляє агентство France Presse.

Як пояснила представниця ООН Мішель Монтас, лауреат премії "Оскар" був обраний за "невтомні спроби" привернути громадську увагу до найважливіших політичних і соціальних питань.

Кажучи про призначення Клуні, Пан Гі Мун зазначив: "Ви бачили на власні очі той біль, якого зазнають жертви війни, і вважали своєю місією сприяти припиненню насильства і страждань". Актор доклав чимало зусиль, щоб зупинити військові дії в Дарфурі (Судан) і допомогти голодуючим, нагадує агентство.

Клуні приєднається до вісьмох інших послів миру ООН, серед яких лауреат Нобелівської премії миру письменник Елі Візель (Elie Wiesel), класичний віолончеліст Йо-йо Ма (Yo-Yo Ma), американський актор Майкл Дуглас (Michael Douglas), британський науковець Джейн Гудолл (Jane Goodall), йорданська принцеса Хайя Бінт аль-Хуссейн (Haya Bint Al Hussein), ізраїльський диригент Деніель Баренбойм (Daniel Barenboim), бразильський письменник Пауло Коельо (Paulo Coelho) і японська скрипачка Мідорі Гото (Midori Goto).