У Павленка створять банк даних на дітей, позбавлених батьківської опіки

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту найближчим часом планує завершити створення Єдиного банку даних на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

Про це в інтерв’ю газеті “Дзеркало тижня” № 2 (681) 19 - 25 січня 2008 року заявив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, відповідна робота мала бути зроблена ще півроку тому. “Але буде закінчена найближчим часом”, - сказав він.

Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що за даними міністерства, на сьогодні 115 тисяч українських дітей виховуються в неблагополучних кризових родинах. “Буквально днями я підписав наказ про створення Єдиного банку даних таких сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах”, - сказав міністр. При цьому він додав, що сьогодні в Україні вже діють дев’ять соціальних центрів матері та дитини, що працюють із породіллями, запобігаючи відмовам матерів від новонароджених. За його словами, причиною сирітства є не лише асоціальна поведінка, а й правова безграмотність і бідність сімей. Ю.ПАВЛЕНКО також запевнив, що цього року будуть добудовані також ті центри, спорудження яких почалося ще 2006 року, але не було завершене.