Полтавських жінок-міліціонерів хочуть зобов`язати служити в ППС

Начальник Полтавської обласної міліції Михайло ЦИМБАЛЮК планує зобов`язати жінок-міліціонерів в області близько півроку прослужити в патрульно-постовій службі.

Як повідомив УНІАН сам М.ЦИМБАЛЮК, таке нововведення має ”відсіяти” кількість жінок, які сумніваються в надійності обраного рішення про службу в рядах МВС.

”Жінка, яка хоче працювати у нас незалежно від посади, - чи то в кадрах, чи то ще десь, повинна не менш як 6 місяців походити в наряді ППС, аби відчути: її це справа чи ні. Краще піти з міліції одразу, аніж мучитись і потім приймати таке рішення», - сказав М.ЦИМБАЛЮК. На його думку, “тоді відсоток розчарованих буде менший. Багато хто одразу зрозуміє, що не туди потрапили». «А якщо витримають, це сенс їх життя”, - відзначив М.ЦИМБАЛЮК.