Матеріали про антисемітську акцію в Одесі передані в прокуратуру

Облуправління Служби безпеки України в області передало в прокуратуру Одеси матеріали стосовно громадянина, який 24 грудня 2007 року поширював у місті антисемітські листівки. Про це повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ.

За словами керівника прес-групи Володимира РОМАНЕНКА, «підозрюваний був затриманий 30 грудня і визнав свою причетність до злочину».

Порушено кримінальну справу за фактом розпалювання ксенофобії.

В облуправлінні СБУ нагадали, що напередодні також пред`явлено звинувачення за ознаками ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправ`я громадян залежно від їх расової, національної приналежності або відношення до релігії) іншому одеситу - автору статті «Лучшего из гоев убей» у місцевій газеті «Наше дело».

Коментуючи появу в місті листівок антисемітського змісту, керівник відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату протоієрей Олег МОКРЯК відмежувався від антисемітських листівок, в яких за підписом «православної громадськості Одеси» приведені різні антиєврейські прислів`я і приказки, а самі євреї іменуються не інакше, як «жиди».

Одеська єпархія, заявив він, «засуджує антисемітську діяльність, організовану так званою «православною громадськістю Одеси» в останні дні 2007 року і вважає неприпустимим проведення в місті акцій, спрямованих на розпалювання міжрелігійної напруженості».

За словами о.ОЛЕГА, організаторами і виконавцями цієї акції, найімовірніше, є «неформальна організація всередині Православної Церкви «Новороссия», члени організації Війська вірних козаків запорізьких імені Богдана Хмельницького, Об`єднання православних журналістів і ряд інших громадських організацій». Він підкреслив, що раніше всі вони були відлучені митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом від причастя.