Правозахисники просять виключити з Партії регіонів голову Харківської облради

Міжнародна єврейська правозахисна організація Центр Сімона Візенталя звернулася до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням виключити з партії голову Харківської облради Василя САЛИГІНА за антисемітські висловлювання.

Про це йдеться у листі, переданому УНІАН представництвом Центру Сімона Візенталя в Європі (Париж).

«Як нам стало відомо, голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН привітав своїх колег-депутатів побажанням: «Щоб у цьому Новому році ви ніколи не чули слово «Шалом» у сесійній залі», – йдеться у зверненні.

Міжнародна правозахисна організація просить В.ЯНУКОВИЧА з’ясувати, «що стоїть за цією заявою».

«Якщо, як ми вважаємо, це була навмисна образа єврейського народу, ми очікуємо, що Ви публічно засудите САЛИГІНА і виключите його з вашої партії», – йдеться у зверненні.

У іншому випадку, зазначають його автори, «це розглядатиметься як заохочення антисемітизму і зрада тих українців, які підтримують цінності толерантності й демократії».

Як повідомляється у зверненні, Центр Сімона Візенталя – міжнародна єврейська правозахисна організація, членами якої є 440 тисяч осіб в усьому світі. Організація заснована 1977 року, її штаб-квартира розміщена у Лос-Анджелесі. Центр використовує уроки Голокосту для аналізу сучасних проблем у сфері дискримінації і забобонів. Центр є неурядовою організацією, що має консультативний статус в Організації Об`єднаних Націй, ЮНЕСКО, ОБСЄ, Організації американських держав і Раді Європи.