Громадяни повинні мати право оскаржувати дії влади в КС

Українці повинні отримати право звертатися зі скаргами на дії державної влади до Конституційного Суду України.

Таке переконання висловив голова Конституційного суду України Андрій СТРИЖАК під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрійської Республіки Маркусом ВУКЕТІЧЕМ, передає прес-служба КС. За словами А.СТРИЖАКА, в Україні на високому рівні триває дискусія з приводу введення інституту конституційної скарги і, наша держава таки це зробить, але спочатку треба внести зміни в Конституцію. Проте це не означає, сказав А.СТРИЖАК, що зараз громадянин не може звернутися до КСУ. “Українці мають право просити Конституційний Суд розтлумачити той чи інший закон. Тож є можливість і при нинішніх законах захищати права простої людини”, - зазначив голова КС. Підтвердженням його слів є нещодавня справа про право на касаційне оскарження (Рішення від 11 грудня 2007 року). Конституційний Суд виніс рішення на користь громадянина України, і рекомендував при цьому Верховній Раді внести відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу.

М.ВУКЕТІЧ підтримав голову КС і зазначив, що австрійський Конституційний Суд займається переважно саме зверненнями громадян. За словами посла, кожен, хто вважає, що його права порушені може звернутися до Конституційного Суду зі скаргою на дії влади.

Сторони також торкнулися міжнародної співпраці. А.СТРИЖАК попередньо запросив свого колегу – голову Конституційного Суду Австрії на Міжнародну конференцію «Конституційний Суд у системі органів державної влади», яку планується провести навесні в Києві.