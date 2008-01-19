Медведько критикує українське судове законодавство

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО критикує законодавство в судовій системі, через яку затягується розслідування гучних кримінальних справ. Про це він заявив в інтерв`ю виданню ”Контракти”, яке цитує сайт «Подробиці».

О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що стосовно НАК ”Нафтогаз України” було порушено вісім кримінальних справ, одна з яких - безпосередньо проти екс-голови ”Нафтогаза” Олексія ІВЧЕНКА. Справа проти О.ІВЧЕНКА була закрита, оскільки суд ухвалив рішення про те, що справу відкрили незаконно. «Решта справ перманентно переміщується між районними і апеляційними судами. Можете додати цей факт до відповіді на питання, чому в країні є корупція, але немає корупціонерів», - відзначив генпрокурор. Зараз, за його словами, спеціальна урядова комісія вивчає фінансовий стан НАК, і генеральна прокуратура готова оперативно реагувати на будь-які надані матеріали.

О.МЕДВЕДЬКО не зміг назвати суму простроченої дебіторської заборгованості ”Нафтогазу” переадресувавши це питання керівництву ДПАУ. «Але в справах, про які я говорив, є дані про те, що ”Нафтогаз” переказував величезні кошти на комерційні структури, які не виконували зобов`язань. Я не хочу називати прізвищ, але одну із справ порушено персонально проти громадянина N», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Так само генпрокурор не знає скільки часу піде на розслідування цієї справи.

«Чесно кажучи, не знаю. Розгляд подій, пов`язаних з ”Нафтогазом”, блокують кваліфіковані адвокати... Мені здається, що парламент допустив серйозну помилку в КПК України, дозволивши суддям не тільки відміняти ухвали про порушення кримінальних справ, а й ухвалювати рішення про відмову в порушенні, зупиняти слідчі дії і залишати справи у своїх архівах», - відзначив він.

«Хрестоматійний приклад - справа екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО: закінчено досудове слідство, висунуто звинувачення в розкраданні бюджетних коштів на суму 400 тисяч гривень, а адвокат оскаржить рішення про відкриття кримінальної справи. Добре, що суддя виявився принциповим і відмовився задовольняти скаргу», - розповів О.МЕДВЕДЬКО.

Водночас, за його словами, є безліч інших випадків (переважно при розгляді подій про відшкодування ПДВ фіктивним фірмам, про факти хабарництва, зловживання службовим становищем тощо), коли хочеться не те, що закрити справу за рішенням суду, а відкрити нову - проти судді. Генпрокурор розповів, що про це він неодноразово говорив Президентові, який 28 грудня 2006 року доручив Генпрокуратурі стежити за дотриманням законодавства, яке регулює адміністрування і відшкодування ПДВ.

«До речі, тільки в 2007 році порушено 271 кримінальну справу з приводу незаконного відшкодування ПДВ, 81 справу направлено до суду, 600 людей притягнуто до різних видів відповідальності. Але навряд чи процес відшкодування від цього став прозорішим. Недосконалість українського законодавства - проблема не менш гостра, ніж корупція або сумнівні судові рішення», - відзначив О.МЕДВЕДЬКО.