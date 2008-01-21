Туркменбаши дозволив співвітчизникам ходити в оперу і цирк

Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАММЕДОВ 20 січня зняв заборону на оперу і цирк, запроваджену його попередником, Сапармуратом Туркменбаші ВЕЛИКИМ (НІЯЗОВИМ), повідомляє АР.

Виступаючи по національному телебаченню, чинний президент заявив, що ”народ його країни”, яка динамічно розвивається, заслуговує на подібні розваги.

”Наша процвітаюча Батьківщина не повинна залишатися осторонь від решти світу”, - сказав Г.БЕРДИМУХАММЕДОВ, коментуючи своє рішення.

Заборону на обидва види розваг було запроваджено в 2001 році колишнім главою держави, який визнав, що опера, балет, цирк і тому подібне є чужим для туркменської культури.

Нагадаємо, що це вже не перше послаблення введених при Туркменбаші суворих правил, яке Г.БЕРДИМУХАММЕДОВ робить своїм співвітчизникам. Кілька днів тому він повернув жінкам свято 8 березня, а всьому народу дозволив відзначати 9 травня.

До цього він, приміром, дозволив підвищувати кваліфікацію туркменським медикам, відкривати обмінні пункти і читати іноземну пресу.