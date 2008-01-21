У Тбілісі пройшов мітинг проти інавгурації Саакашвілі

Об`єднана грузинська опозиція завершила мітинг протесту проти інавгурації Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, повідомляє радіостанція ”Эхо Москвы”.

На тбіліському іподромі зібралося більш як 60 тисяч чоловік. За словами опозиційних лідерів, вони відмовилися від ходи вулицями грузинської столиці, щоб не вступати в конфронтацію з владою.

Опозиціонери заявили, що добиватимуться усунення приведеного сьогодні до присяги М.СААКАШВІЛІ мирним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Тбілісі відбулася інавгурація Президента Грузії М.СААКАШВІЛІ.

М.СААКАШВІЛІ переміг на дострокових президентських виборах у Грузії, що відбулися 5 січня.

За даними ЦВК країни, за нього проголосували 53,47% виборців.

За кандидата від об`єднаної опозиції Левана ГАЧЕЧІЛАДЗЕ проголосували 25,69% виборців.