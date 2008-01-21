21 січня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чи довіряти українській міліції і як її контролювати? Що керівництво МВС повинно публічно пообіцяти суспільству?». Учасники прес-конференції: адвокат, генеральний директор ТОВ «Юридична компанія «Дорофеєв, Скуратовський та партнери» Дмитро Дорофеєв, та відомі українські психологи (вул.. Хрещатик, 4). Телефон: 8-095-560-80-80. Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.