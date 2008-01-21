Проти закарпатського судді порушено кримінальну справу

Прокуратура Закарпаття порушила кримінальну справу проти районного судді за винесення завідомо неправосудного вироку. Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Неправомірні дії Іршавського районного судді помітив помічник прокурора Іршавського району. У рапорті до Іршавського прокурора помічник повідомив про постановлення суддею Іршавського районного суду завідомо неправосудного вироку у кримінальній справі по обвинуваченню громадянки П. У результаті було організовано дослідчу перевірку, під час якої встановили, що 16 серпня 2007 року суддя Іршавського районного суду К., умисно, грубо порушуючи таємницю наради суддів, склав поза нарадчою кімнатою завідомо неправосудний виправдувальний вирок стосовно громадянки П. Останній інкримінувалися одержання хабара і незаконної винагороди працівником державного підприємства та шахрайство.

Незважаючи на це суддя незаконно виніс виправдувальний вирок лише за одним із інкримінованих жінці злочинів, - одержання хабара, при цьому він не вирішив питання винуватості підсудної в інших вчинених злочинах. До того ж суддя, всупереч вимогам Кримінально-процесуального кодексу, не проголосив у залі судового засідання постановлений ним вирок та не вручив підсудній у триденний строк його копію. Це й стало підставою для порушення прокуратурою області кримінальної справи проти судді Іршавського районного суду, за фактом постановлення ним завідомо неправосудного вироку ст. 375. ч.1 КК України.

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п`яти років.

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