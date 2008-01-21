У судах пропонують не судитися, а миритися

В Україні планується запровадити процедуру примирення, яка застосовуватиметься при розгляді в судах кримінальних, цивільних та господарських справ.

Відповідні проекти законів, що були розроблені Міністерством юстиції, винесені на громадське обговорення для надання зауважень від громадян та юридичних осіб, науковців, зацікавлених органів влади, а також громадських та правозахисних організацій.

Зокрема, Мінюст розробив законопроекти "Про медіацію (примирення)" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо процедури медіації (примирення)", повідомляє прес-служба відомства.

За словами міністра юстиції Миколи Оніщука, вказані законопроекти розроблені з метою приведення національного законодавства до вимог Європейського Союзу та Ради Європи.

Вони передбачають запровадження в українському судочинстві конкретного механізму забезпечення права сторін на примирення.

Зокрема, пропонується впровадити процедуру медіації, яка спрямована на примирення сторін з метою досягнення між ними згоди щодо спірних питань за допомогою посередника (медіатора).

Передбачається, що запровадження інституту примирення в кримінальне, цивільне та господарське законодавство забезпечить більш ефективне вирішення питань відшкодування моральної та матеріальної шкоди.

Планується зменшити навантаження на суди та суддів. А також, унормувати на законодавчому рівні діяльність громадських організацій, що впроваджують програми примирення.

Крім того, передбачається зменшити кількість осіб, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі та які утримуються в установах виконання покарань.

Зокрема, процедуру примирення пропонується застосовувати до осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості, умисні середньої тяжкості, а також необережні тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Міністр зазначив, що відповідно до розрахунків фахівців, середньоарифметичне визначення кількості осіб, до яких може бути застосовано процедуру примирення, щороку складатиме понад 101 тисячу осіб.

Такі прогнози виведені з урахуванням статистичних даних Державної судової адміністрації України щодо кількості засуджених осіб за вказані злочини у 2004-2006 роках.

Із вказаними законопроектами можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції. Зауваження та пропозиції прийматимуться до 8 лютого 2008 року, в письмову вигляді - на поштову адресу Міністерства юстиції та в електронному вигляді - за адресою: crime@minjust.gov.ua.

Українська правда