Міжнародний навчально-інформаційний семінар Участь у розвитку школи на основі прав дитини, Прав Людини” для директорів середніх шкіл і викладачів із Росії, Україні та Німеччині

25 березня - 2 квітня в Берліні Deutsche Gesellschaft fur Demokratiepadagogik проводить Міжнародний навчально-інформаційний семінар - весняну академію "Участь у розвитку школи на основі прав дитини, Прав Людини" для директорів середніх шкіл і викладачів із Росії, Україні та Німеччині.

Робочою мовою семінару є німецька (!). Всі бажаючі взяти участь у семінарі можуть подавати свої заявки на конкурс й одержати стипендію. Стипендія покриває видатки на візу, переліт, готель (проживання та харчування), тренінги, матеріали семінару, а також культурну програму.

З усіх питань і за додатковою інформацією звертайтеся до Лесі Матіюк (консультації на російській і українській мовах) за +380 67 3984032, +49 1520 6 40 50 16, lesya_m81@inbox.ru; Матіаса Бернера (консультації німецькою мовою) за +49 30 280 45 134, berner@degede.de.