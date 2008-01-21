Грантовий конкурс ”Протидія торгівлі людьми”

Фонд сприяння демократії Посольства США у співпраці із Міжнародною організацією з міграції (МОМ) запрошують зареєстровані українські громадські організації взяти участь у конкурсі проектів, спрямованих на попередження торгівлі людьми, сприяння судовому переслідуванню та покаранню злочинців, залучених до торгівлі людьми, а також на захист потерпілих від торгівлі людьми. Завданнями конкурсу є сприяти викоріненню комерційної сексуальної та трудової експлуатації, підтримати відповідні ініціативи з протидії торгівлі людьми, заохотити урядові структури до співпраці у сфері протидії торгівлі людьми, а також посилити законодавчі та організаційні можливості для викорінення торгівлі людьми.

Фонд сприяння демократії Посольства США прийматиме проектні пропозиції, спрямовані на наступне:

1. Підвищення обізнаності українських засобів масової інформації з проблем, пов’язаних із торгівлею людьми.

Проектні заходи можуть включати, але не обмежуються таким: проведення семінарів і тренінгів для журналістів та працівників ЗМІ для кращого розуміння проблеми торгівлі людьми; організація освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на підвищення професійних навичок місцевих засобів масової інформації, задля всебічного висвітлення проблеми та випадків торгівлі людьми.

2. Захист, реабілітація та реінтеграція потерпілих від торгівлі людьми, особливо таких її форм як примусова праця або комерційна трудова експлуатація.

Проектна діяльність може містити розробку комплексних програм із захисту, реабілітації та реінтеграції у суспільство потерпілих від торгівлі людьми; створення та реалізацію учбових програм для допомоги потерпілим від торгівлі людьми у реінтеграції до суспільства та працевлаштуванні; надання юридичної освіти та консультацій; створення "гарячих ліній", "телефонів довіри" для допомоги потерпілим від торгівлі людьми.

Громадські організації можуть займатися розробкою програм допомоги урядовим установам для створення системних процедур ідентифікації потерпілих від торгівлі людьми та направлення їх до відповідних служб для отримання допомоги, а також заохочувати урядові структури до співпраці у протидії торгівлі людьми.

3. Проведення тренінгів для працівників міліції, прикордонної служби, прокуратури та судів з метою підвищення їхнього професійного рівня та набуття професійних навичок роботи з потерпілими від торгівлі людьми, більш ефективної праці у справах, пов’язаних із торгівлею людьми; сприяння процесу покарання та засудження осіб, визнаних винними у злочинах, пов’язаних із торгівлею людьми, та виявлення випадків торгівлі людьми. Такі тренінги мають підвищити професійні навички та спроможність учасників ідентифікувати випадки торгівлі людьми і діяти при їх розслідуванні таким чином, щоби захистити права потерпілих, і водночас прискорити висунення звинувачень особам, причетним до торгівлі людьми. Просимо вказати у Ваших заявках цільову аудиторію учасників тренінгів.

Міжнародна організація з міграції прийматиме проектні пропозиції, спрямовані на таке:

1. Інноваційні підходи до протидії торгівлі людьми: нові, творчі методи запобігання торгівлі людьми, що охоплюють конкретні групи ризику та впливають на них, а також робота зі стороною попиту; інноваційні програми розбудови спроможності у сфері протидії торгівлі людьми; розробка нових видів реінтеграційної допомоги потерпілим від торгівлі людьми.

2. Протидія торгівлі дітьми: налагодження співпраці між громадськими організаціями та державними установами для зміцнення механізмів направлення дітей, потерпілих від торгівлі людьми, для отримання допомоги; цільові кампанії по запобіганню торгівлі дітьми; розробка і впровадження інноваційних програм з підвищення спроможності організацій та установ протидіяти торгівлі дітьми.

3. Робота місцевих мереж громадських організацій: комплексні регіональні ініціативи з протидії торгівлі людьми, що реалізуються мережами або коаліціями громадських організацій.

4. Забезпечення сталого характеру та довгострокових результатів програм протидії торгівлі людьми в Україні: проведення комплексних освітніх програм із підвищення кваліфікації місцевих державних служб та органів влади; зміцнення системи направлення потерпілих від торгівлі людьми для отримання допомоги на місцевому рівні; посилення заходів із запобігання торгівлі людьми шляхом навчання тренерів державних установ та громадських організацій.

Фонд сприяння демократії та МОМ мають намір підтримати якісні проекти, які спрямовані на досягнення конкретних результатів. Заявки на конкурс можуть подавати громадські організації з усіх областей України. Фонд сприяння демократії надасть фінансову підтримку проектам, бюджети яких становлять не більше, ніж 15 000 USD. Термін реалізації проектів може бути різним у залежності від проекту, але не перевищувати період 12 місяців. Переможці конкурсу будуть оголошені у лютому 2008 р.

Ґранти можуть надаватися тільки українським громадським організаціям, зареєстрованим у відповідності до українського законодавства. Організації й їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути призначеними або обраними на державні посади. Діяльність у рамках проектів повинна відбуватися лише на території України.

Правила подачі заявок до Фонду сприяння демократії Посольства США:

- Заявки із позначкою "Протидія торгівлі людьми" повинні бути надіслані електронною та звичайною поштою на KyivDemgrants@state.gov і (Конкурс "Протидія торгівлі людьми", Офіс ґрантових програм, Відділ преси, освіти і культури Посольства США, 04050 Київ, вул. Глибочицька 4);

- Стандартну форму заявки Фонду сприяння демократії та інструкцією з її заповнення можна віднайти в додатку;

- Всі учасники конкурсу будуть поінформовані (телефоном або електронною поштою) стосовно отримання їхніх заявок протягом січня 2008 року. Якщо Ви не одержали підтвердження про отримання Вашої проектної пропозиції до 30 січня 2008 року, прохання зателефонувати до Офісу грантових програм;

- Організаціям-учасникам конкурсу не потрібно подавати рекомендації чи листи підтримки від представників американської місії в Україні.

Правила подачі заявок до МОМ:

- Заявки можна надсилати тільки електронною поштою з посиланням на конкурс "Протидія торгівлі людьми" на iomkiev@iom.kiev.ua;

- Стандартну форму заявки МОМ можна спробувати знайти на www.iom.org.ua;

- Всі учасники конкурсу будуть поінформовані (телефоном або електронною поштою) стосовно отримання їхніх заявок протягом січня 2008 року. Якщо Ви не одержали підтвердження про отримання та реєстрацію Вашої проектної пропозиції до 30 січня 2008 року, прохання зателефонувати до офісу МОМ;

Кінцевий термін подачі заявок - 30 січня 2008 року. Неповні проектні пропозиції або заявки, що надійшли пізніше кінцевої дати, не будуть прийняті до розгляду

Потенційні учасники конкурсу можуть звертатися до Офісу ґрантових програм за додатковою інформацією за телефоном 8 (044) 4904026 або письмово на KyivDemgrants@state.gov, офісу МОМ - за телефоном 8 (044) 5685015 або на hantonova@iom.kiev.ua.