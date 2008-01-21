У Швейцарії заарештовано близько 200 антиглобалістів

У столиці Швейцарії Берні під час несанкціонованої акції протесту відбулися сутички між поліцією і демонстрантами, які протестують проти проведення Всесвітнього економічного форуму, повідомляє “Німецька хвиля”.

Правоохоронці затримали близько 200 антиглобалістів.

За словами поліції, демонстранти жбурляли в правоохоронців пляшками.

Офіційна влада, побоюючись вуличних заворушень, скасувала наданий раніше дозвіл на проведення мітингу.

Щорічний Всесвітній економічний форум відбудеться 23-27 січня в Давосі.

Цього року він пройде під девізом “Сила інноваційного співробітництва”.

У форумі візьмуть участь близько 30 глав держав, у тому числі й Президент України Віктор ЮЩЕНКО, а також урядів з різних країн світу, більш як 100 міністрів, представники провідних міжнародних організацій і громадські діячі з усіх регіонів світу, а також керівники провідних міжнародних організацій на чолі з Генеральним секретарем ООН ПАН Гі Муном.