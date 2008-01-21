Правозахисники критикують Генпрокуратуру, яка не хоче реформ

Українська Гельсінська спілка з прав людини виступила з критикою позиції Генеральної прокуратури України, яка виразила незгоду з програмою уряду щодо реформування органів прокуратури.

Про це повідомляє веб-сайт УГСПЛ.

“Виглядає дивним, чому прокуратура до цих пір не розуміє, чому в одному органі не можуть поєднуватися функція кримінального обвинувачення і захисту прав людини від, наприклад, зловживань правоохоронних органів. Також, не зрозуміло, чому прокуратура намагається підмінити собою систему безоплатної правової допомоги, що є явно не притаманною для неї функцією”, - заявляють в УГСПЛ.

Як повідомлялося, урядом держави на засіданні 16 січня прийнято Програму діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків“, у якій, зокрема, передбачено реформування органів прокуратури і скасування функції “загального“ нагляду з подальшим їх підпорядкуванням Міністерству юстиції України.

18 січня прес-служба Генпрокуратури поширила повідомлення, в котрому виразила незгоду з програмою уряду щодо реформування прокуратури відповідно до міжнародних стандартів.