Міліція розганяє акцію протесту бізнесменів у Мінську

Міліція в Мінську розганяє акцію протесту, в якій беруть участь близько 1,5 тис. підприємців, почалися масові затримання.

До підприємців, що зібралися, під`їжджають машини співробітників міліції, затримують учасників, садять в машини і вивозять, повідомляє Газета.ру.

Біля будівлі Будинку уряду, куди попрямували учасники акції протесту, співробітники правоохоронних органів розігнали акцію. Дорогу до будівлі Будинку уряду підприємцям перегородили співробітники ОМОНа зі щитами і палицями. Вони витіснили підприємців на прилеглі вулиці до площі Незалежності, де розташована будівля уряду.

Білоруські підприємці протестують проти указу президента, який передбачає обмеження на найману працю. Дозволяється використовувати працю тільки близьких родичів. При використанні найманої праці підприємець зобов`язаний перереєструватися в приватне підприємство, де передбачені значно більші податки.