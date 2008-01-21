Одеські чиновники хочуть забрати приміщення в Асоціації болгар

Голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ігор ШАРОВ просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА втрутитися у конфлікт, що виник між чиновниками Одеської ОДА і Асоціацією болгар України довкола приміщення центру болгарської культури в Одесі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, з відповідним листом І. ШАРОВ звернувся до глави держави.

За словами І. ШАРОВА, працівники Управління охорони нерухомого майна об’єктів культурного здобутку Одеської обласної державної адміністрації “намагаються позбавити Асоціацію болгар України можливості користуватися приміщенням, яке ще 1996 року за розпорядженням Президента України було виділено під республіканський центр болгарської культури”.

На думку голови комітету, позитивне вирішення конфліктної ситуації може бути досягнуто лише за участі Президента України. “Це піде на користь національній злагоді не тільки в Одеській області, але й продемонструє реальну підтримку української держави розвитку національно-культурних організацій України”, – цитує І.ШАРОВА прес-служба.