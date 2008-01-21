Круглий стіл на тему: “Роль судів у рейдерському захопленні влади: приклад Ірпеня”

23 січня - 12-00 - Круглий стіл на тему: “Роль судів у рейдерському захопленні влади: приклад Ірпеня”. Організатор: Українське юридичне товариство. Учасники: Володимир Стретович, народний депутат України ( „Наша Україна”); Василь Грицак, народний депутат України („Партія Регіонів”); Степан Хмара, правозахисник; Микола Сірий, старший науковий співробітник інституту держави і права імені В.М. Корецького НАНУ, Юрій Мартиненко, адвокат, заслужений юрист України та ін. (Медіа-центр „Четвертий сектор”, Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац), Інститутська, 1, 6 під’їзд, 3 поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 227-26-83 (4), 8 (063) 601- 46-23, 8 (050) 620-74-94.

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