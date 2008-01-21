Прес-конференція з нагоди початку роботи проекту „Разом – за права пацієнтів!”

23 січня - 15-30 - У м.Вінниці відбудеться прес-конференція з нагоди початку роботи проекту „Разом – за права пацієнтів!”. Проект виконується Вінницьким обласним благодійним фондом „Позитив” спільно з Вінницькою правозахисною групою і Асоціацією кардіологів серце м.Вінниці за фінансової підтримки Міжнародного Фонду „Відродження (м. Вінниця, вул. Соборна, 59). Телефони: (0432) 695739, (063) 2208055, (097) 4897988, e-mail: vpg@ukr.net, positiv@ukr.net, serce.ngo@gmail.com.

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