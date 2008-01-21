Жительку Умані позбавили волі на 6 років за торгівлю людьми

Конотопський міськрайонний суд Сумської області за торгівлю людьми засудив до шести років позбавлення волі з конфіскацією половини всього особисто належного їй майна 29-річну жительку Умані.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, жителька Умані неодноразово вербувала і перевозила до Росії громадянок України з метою сексуальної експлуатації.

Під час слідства, зокрема, з’ясувалось, що жінка протягом 2006 року у Черкаській, Київській, Чернігівській, Сумській областях та у Києві неодноразово вербувала шляхом погроз та обману дівчат, у тому числі малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років), і переправляла їх до близького зарубіжжя.

Більшість дівчат, які потрапляли до уваги вербувальниці, мали скрутне матеріальне становище.