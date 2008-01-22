Ющенко пропонує посилити відповідальність за дискримінацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, запропоновані цим законопроектом зміни до Кримінального кодексу передбачають посилення кримінальної відповідальності за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.

Представлятиме зазначений проект закону під час його розгляду на пленарному засіданні парламенту заступник глави Секретаріату Президента України – Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор ПУКШИН, зазначили у прес-службі.