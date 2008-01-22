Німеччина пропонує зустрічі з питань конституційної реформи

Посольство Федеративної республіки Німеччини в Україні планує звернутися до українського уряду з пропозицією щодо організації та проведення україно-європейських фахових зустрічей на високому рівні з питань конституційної реформи в Україні.

Про це йшлося під час зустрічі Міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА з Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Райнгардом ШЕФЕРСОМ, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

На думку Посольства Німеччини в Україні, до участі у форумі експертів повинні бути запрошені “визначні фігури” українського конституційного процесу, що представляють різні політичні табори. Зокрема, Р.ШЕФЕРС передав українському міністру орієнтовний список таких осіб, до якого увійшли державні високопосадовці, народні депутати України та судді Конституційного Суду України.

З європейського боку, на думку посла, в такій зустрічі могли б взяти участь представники Ради Європи, а також експерти-конституціоналісти з Німеччини, що мають значний досвід у вказаній сфері.

Посольство Німеччини в Україні звернулося до українського Мін’юсту з проханням взяти на себе роль координатора такої зустрічі з українського боку.

На думку Р.ШЕФЕРСА, українсько-європейські фахові зустрічі на високому рівні з питань конституційної реформи могли б відбутися в Україні на початку березня цього року.