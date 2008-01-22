Оніщук відкриє те, що наробили Кучма, Янукович і Ющенко

Кабінет Міністрів планує зняти з урядових постанов та розпоряджень, виданих у 1991 – 2005 роках, позначки «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає», оскільки подібні грифи обмеження доступу не передбачені законодавством України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на слова міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, відповідне розпорядження «Про скасування обмеження доступу до деяких актів Кабінету Міністрів України, виданих у 1991 – 2005 роках», пройшло правову експертизу в Міністерстві юстиції.

Як зазначив міністр, завданням розпорядження є забезпечення прав громадянина на доступ до правової інформації. Міністр наголосив, що це право гарантоване українцям Конституцією України та європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Зокрема, додав М.ОНІЩУК, своїм розпорядженням уряд планує забезпечити вільний доступ до актів законодавства, що були закриті для загального доступу у попередні роки. А також привести у відповідність до законодавства загальну практику обмеження доступу до актів органів виконавчої влади, скасувавши використання позначок або грифів обмеження доступу, що не передбачені законодавством.

Міністр юстиції повідомив, що відповідно до розпорядження скасовується обмеження доступу до понад 1 тис. урядових актів, виданих у 1991 – 2005 роках, з позначкою «Не для друку», а також до актів Кабміну, виданих за цей же період, з позначкою «Опублікуванню не підлягає».

Ще для близько 300 актів буде знято не передбачені законом позначки «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає» та надано гриф обмеженого доступу «Для службового користування». Практично всі ці акти стосуються сфер оборони та безпеки, або містять питання, що відносяться до економічної конкуренції.

Раніше Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до уряду Юлії ТИМОШЕНКО з проханням оприлюднити незаконно утаємничені постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України із грифом «не для друку», прийняті в минулі роки.

“Саме в цих документах містяться дані про корупційні дії, незаконні пільги, привілеї та інші преференції для вищих посадових осіб держави”, - зазначали автори звернення.

Зокрема, йшлося про такі акти уряду: постанова № 1210 від 6 серпня 2003 р. "Про обслуговування будинками відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця" окремих категорій осіб та пенсіонерів", постанова №838 від 5 липня 2004 р. "Про затвердження переліку підприємств, що звільняються від сплати земельного податку у 2004 році, і розмірів їх земельних ділянок" (з усіма подальшими змінами і доповненнями), розпорядження №688-р від 12 грудня 2002 р. "Про безоплатну передачу цілісного майнового комплексу колишнього аеродрому військової авіації у с.Гавриші", розпорядження №131-р від 12 березня 2003 р. "Про передачу цілісних майнових комплексів військових санаторіїв", розпорядження №372-р від 20 червня 2003 р. "Про реалізацію нерухомого військового майна СБУ", розпорядження №22-р від 20 січня 2004 р. "Деякі питання оплати праці суддів", розпорядження №23-р від 20 січня 2004 р. "Деякі питання оплати праці прокурорів і слідчих органів прокуратури", розпорядження №196-р від 11 березня 2004 р. "Про передачу Державному управлінню справами повноважень з управління пакетом акцій ВАТ "Готель "Дніпро", розпорядження №397-р від 18 червня 2004 р. "Про передачу конфіскованих за рішенням суду транспортних засобів", розпорядження №694-р від 8 жовтня 2004 р. "Про передачу об`єктів оздоровчого призначення", розпорядження №931-р від 22 грудня 2004 р. "Про передачу державних резиденцій №6 і 8" та інші.

Правозахисники просили внести до комп’ютерних правових систем назви актів уряду, що мають гриф ДСК, та проаналізувати обґрунтованість їх засекречування, а також створити реєстри нормативних актів, ухвалених Кабінетом Міністрів України та органами центральної виконавчої влади, доступні для громадськості.