Давайте дружити секретаріатами!

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує ініціативу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо налагодження співпраці Секретаріату Президента України і Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини, зокрема, в питаннях дотримання прав в’язнів у нашій державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у ході зустрічі також обговорювалися питання, пов`язані з проведенням конституційної реформи. Омбудсмен представила Президентові пропозиції щодо складу Національної конституційної ради.

В.ЮЩЕНКО і Н.КАРПАЧОВА обговорили також питання, пов’язані з Роком усиновлення дітей-сиріт в Україні та торкнулися теми гарантування прав національних меншин.

У розмові також взяла участь заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України у Конституційному Суду України Марина СТАВНІЙЧУК.

Зустріч відбулася за ініціативою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.