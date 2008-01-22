Німеччина спростить процедуру легалізації документів для українців

Німеччина готова переглянути свої заперечення щодо застосування у відносинах з Україною Гаазької конвенції 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це було заявлено у ході зустрічі міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА з Надзвичайним та Повноважним послом ФРН Україні Райнгардом ШЕФЕРСОМ, яка відбулася сьогодні у Києві.

Зокрема, за словами посла, на сьогодні це питання «оперативно розглядається Федеральним міністерством юстиції» на підставі інформації, наданої Посольством Німеччини в Україні. Зокрема, посольство виступило з рекомендацією щодо визнання у відносинах з Україною Гаазької конвенції 1961 року. Р.ШЕФЕРС висловив упевненість, що «ця проблема не затягнеться на тривалий період».

У ході зустрічі український міністр передав послу ФРН офіційний лист Мін‘юсту щодо перегляду Німеччиною заперечень про застосування у відносинах з Україною спрощеної процедури легалізації офіційних документів.

М.ОНІЩУК назвав обгрунтованими претензії щодо недостовірності окремих документів цивільного стану громадян, які надавалися громадянами України у Німеччині, що й обумовило позицію цієї країни у питаннях застосування щодо України положень Гаазької конвенції 1961 року. Проте, наголосив міністр, з 2003 року Україною було вжито ряд заходів, які дозволили суттєво покращити ситуацію у цій сфері. Зокрема, йдеться про заходи нормативного та організаційного практичного характеру з метою удосконалення роботи органів реєстрації актів цивільного стану.

*** Гаазька конвенція 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, набрала чинності для України 22 грудня 2003 року. Відповідно до положень Конвенції, офіційні документи звільняються від консульської легалізації на території держав – учасниць цієї угоди. Єдиною формальною вимогою при застосуванні Конвенції є проставлення спеціального штампу (апостилю), який засвідчує справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, яким скріплено відповідний документ.

На території Німеччини, внаслідок висловлення заперечень, продовжує застосовуватися вимога дотримання процедури консульської легалізації офіційних документів. Основним мотивом відмови Німеччини приймати документи, апостильовані в Україні, була недовіра до документів, що подавалися до консульства ФРН стосовно цивільного стану громадян через наявність значної кількості підроблених або фальшивих документів.

Питання про відкликання Німеччиною заперечень проти приєднання України неодноразово порушувалося під час українсько-німецьких консультацій з консульських питань, а також ряду двосторонніх робочих зустрічей.