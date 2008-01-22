З початку спецоперації ДАІ суди позбавили прав майже 11 тисяч водіїв

На автошляхах України тривають широкомасштабні оперативно-профілактичні заходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, від початку проведення цих заходів працівники Державтоінспекції виявили 342395 порушень Правил дорожнього руху, з них 68165 тих порушень, що є причиною ДТП. У тому числі виявлено 15198 фактів керування транспортними засобами у нетверезому стані. Також виявлено 51187 фактів створення аварійної обстановки на вулицях та автошляхах.

За результатами розгляду судами направлених адмінпротоколів винесено 10945 постанов про позбавлення порушників права керування та 23881 постанову про накладення штрафу.

За рішеннями суду вилучено 10774 посвідчення водіїв.

Ще понад 24 тисяч справ або 41,3% від загальної кількості залишаються в судах на розгляді.

Як повідомлялося, з метою виконання вимог Указу Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121/2007 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” та стабілізації стану аварійності на автошляхах держави упродовж місяця, з 10 січня по 10 лютого поточного року, підрозділами ДАІ проводиться широкомасштабне оперативно-профілактичне відпрацювання.

Цілодобово у державі працюють понад 6 тис. працівників Державтоінспекції. Вони несуть службу на 157 постах та 1062 маршрутах патрулювання (у звичайному режимі було залучено 4,5 тис. працівників ДАІ).