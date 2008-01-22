Сумчани нападають на водіїв маршруток

Перевізники Сум вважають, що заяви деяких місцевих чиновників могли спровокувати городян до нападів на маршрути.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні сумських перевізників до правоохоронних органів і жителів Сум, зокрема, говориться: ”Брехливі, цинічні заяви представників Антимонопольного комітету про нечувані виручки (перевізників – УНІАН) і твердження про підвищення цін (на проїзд у маршрутах – УНІАН) могли вплинути на дестабілізацію обстановки в місті. Ми вважаємо, що такі, нічим не підтверджені, заяви могли призвести до всякого роду акцій, коли хтось з банкою пива в руці або під впливом наркотиків, оцінивши неадекватно ситуацію, міг піти крушити маршрутників».

За даними перевізників, за тиждень в обласному центрі було зафіксовано чотири випадки нападу на маршрути.

На думку перевізників, напади, що почастішали, на маршрутні таксі в місті могли бути спровоковані виступами деяких місцевих чиновників і лідерів молодіжних організацій, а також акціями студентів, які відбулися в Сумах минулого тижня.

Крім того, вони покладають відповідальність за необ`єктивне відображення того відбувається на ЗМІ.

Перевізники особливу увагу звертають на розбійний напад, скоєний в ніч на 17 січня, оскільки «це перший подібний факт в обласному центрі за 13 років роботи в цій сфері послуг».

Перевізники закликають правоохоронні органи ”захистити і забезпечити нормальну роботу на маршрутах міста”.

У Центрі зі зв`язків з громадськістю УМВД Сумської області УНІАН повідомили, що в ніч на 17 січня четверо молодих людей напали на маршрутне таксі одного з підприємців, сильно побили водія, відібрали виручку і угнали автобус ”БАЗ”.

За даними правоохоронців, під час перехвату автобус зі злочинцями протаранив патрульну машину, і один із співробітників ДАІ був змушений застосувати табельну зброю. При цьому угнаний автобус впав з моста і відновленню не підлягає. Нападників було затримано.

За повідомленнями правоохоронців, відносно затриманих порушено кримінальні справи, за скоєний злочин їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Потерпілий водій був доставлений до Сумської обласної клінічної лікарні з переломами ребер, кісток носа, множинними ранами обличчя.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня частина сумських перевізників самовільно підвищила плату за проїзд в маршрутних таксі з 1 грн. до 1,50 грн., не узгодивши новий тариф у законному порядку з виконкомом міськради.

9 січня близько 100 маршрутів пікетували будівлю Сумської міськради, а представники перевізників проводили переговори з керівництвом міста, вимагаючи від міської влади підвищити плату за проїзд.

Водночас члени Сумської обласної організації Союзу української молоді і обласної громадської організації «Молодь Сумщини» провели небагатолюдну акцію протесту проти підвищення цін на проїзд в маршрутах.

11 січня в результаті переговорів між перевізниками і представниками виконавчого комітету міської ради була досягнута домовленість про узгодження плану дій на 2008 рік щодо поліпшення організації роботи маршрутних таксі.

Сумські перевізники погодилися працювати при ціні проїзду 1 грн. лише за умови узгодження економічно обгрунтованої вартості проїзду в маршрутних таксі впродовж січня 2008 року.