До складу Національної конституційної ради внесено більше 230 кандидатур

Національна конституційна рада має стати консолідуючим органом всіх без винятку політичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таку позицію Віктор ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі з лідерами політичних партій (виборчих блоків політичних партій), які мають депутатські фракції у Верховній Раді України, за участю голови Верховної Ради України.

Президент виклав своє бачення здійснення конституційної реформи, що передбачатиме винесення проекту нової редакції Конституції на всеукраїнський референдум.

Учасники зустрічі детально обговорили формування Національної конституційної ради.

Глава держави повідомив про те, що на сьогодні від політичних партій (виборчих блоків політичних партій), які мають депутатські фракції у Верховній Раді, інших політичних партій, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад, Національної академії наук України, всеукраїнських правозахисних громадських організацій, а також інших об’єднань громадян внесено загалом більше 230 кандидатур до складу Національної конституційної ради.

Із п’яти парламентських партій та блоків подали свої кандидатури до складу Національної конституційної ради чотири політичні сили.

Від фракції комуністів подано три кандидатури: народного депутата України Петра СИМОНЕНКА – голови фракції комуністів у Верховній Раді, Георгія КРЮЧКОВА – члена ЦК Компартії України, Василя СІРЕНКА – головного наукового співробітника Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук.

Фракція Блоку Литвина також запропонувала трьох народних депутатів: Володимира ЛИТВИНА – голову фракції, Михайла СИРОТУ, Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО.

Депутатська фракція Блоку Юлії Тимошенко подала 8 кандидатур до складу конституційної ради: Сергія САСА, Сергія СОБОЛЄВА, Анжеліку ЛАБУНСЬКУ, Миколу ТОМЕНКА, Валерія ПИСАРЕНКА, Віктора ШВЕЦЯ, Валерія КАМЧАТНОГО, Ольгу БОДНАР.

Від фракції «Наша України – Народна самооборона» також подано 8 кандидатур народних депутатів: В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Івана ЗАЙЦЯ, Романа ЗВАРИЧА, Миколу КАТЕРИНЧУКА, Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, Руслана КНЯЗЕВИЧА, Володимира МОЙСИКА, Володимира СТРЕТОВИЧА.

Свої кандидатури запропонували 17 позапарламентських партій, зокрема, Народно-демократична партія, Соціал-демократична партія України (об‘єднана), всеукраїнська політична партія «Нова сила», Українська партія, Партія зелених України.

Також кандидатури до складу конституційної ради подала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

У списку кандидатів до складу Національної конституційної ради є два голови Верховного Суду України у відставці – Віталій БОЙКО (висунутий громадсько-політичним об’єднанням «Український форум», Асоціацією правників України) та Василь МАЛЯРЕНКО (висунутий громадсько-політичним об’єднанням «Український форум»).

Також до складу Національної конституційної ради внесено кандидатури від Автономної Республіки Крим, обласних рад і обласних державних адміністрацій, Севастопольської та Київської міських рад. Як правило, це голови обласних рад та голови обласних державних адміністрацій.

Глава держави запевнив, що створенням Національної конституційної ради «не ставить за мету написати Конституцію під якусь політичну силу чи політичну фігуру».

В.ЮЩЕНКО наголосив на тому, що саме такий формат роботи над змінами до Конституції має об’єднавчий потенціал.

«Нам треба все зробити, щоб Національна конституційна рада стала консолідуючим органом, в якому будуть спільно працювати і узгоджувати позиції представники всіх без винятку політичних сил, громадських ініціатив. Ми повинні до роботи цієї ради допустити всі ключові сторони, думки яких важливі у конституційному процесі», – заявив В.ЮЩЕНКО.

У такому контексті Президент України закликав Партію регіонів направити свої пропозиції щодо кандидатур представників у Національну конституційну раду і зробити це протягом найближчих 2-3 днів. «Для мене дуже принципово, щоб опозиція приймала якомога активнішу участь», – заявив Президент.