Регіонал Головатий став начальником Северинсен та Вольвенд

За демократією в Україні тепер стежитиме Сергій Головатий. Відсьогодні він - голова моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи. Інформацію про це підтвердив сам Головатий. А вчора його обрали ще й віце-президентом ПАРЄ, повідомляє 5 канал.

Моніторинговий комітет стежить за тим, як країни-члени Ради Європи дотримуються своїх зобов`язань в галузі демократії та прав людини. Зазвичай моніторять новачків. Але Україна відома тим, що до неї цю процедуру застосовують уже 10 років поспіль - від часу вступу її до ПАРЄ.