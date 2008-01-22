Литвин вказав на прогалину в Конституції

Лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН вважає, що Національна конституційна рада має розробити у новій редакції Основного Закону статті з нормами прямої дії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.ЛИТВИН сказав під час зустрічі Президента Віктора ЮЩЕНКА з лідерами політичних партій (виборчих блоків політичних партій), які мають депутатські фракції у Верховній Раді України. Зустріч була присвячена створенню Національної конституційної ради.

В.ЛИТВИН зауважив, що багато положень Основного Закону, що свого часу приймався як політичний компроміс, містять посилання на закони, що так і не були ухвалені. «Нам треба врахувати цю обставину і зробити так, щоб у новій редакції Конституції статті мали норму прямої дії», – рекомендував він.

За словами В.ЛИТВИНА, в результаті роботи Національної конституційної ради необхідно отримати нову редакцію Конституції. Він пояснив, що зміни лише до розділів, що стосуються розподілу повноважень між органами державної влади, викличуть негативну реакцію суспільства. Зокрема, необхідно підкріпити розділ про права, свободи і обов’язки нормами про відповідальність за порушення гарантій таких прав і свобод.

В.ЛИТВИН вказав на таку прогалину у Конституції, як відсутність положень, що регулювали б процедуру прийняття нового Конституційного закону.

В.ЛИТВИН надав також пропозиції щодо процедури роботи Національної конституційної ради, зокрема, розподілу учасників на робочі групи, а також нагадав про необхідність встановити часові межі цієї роботи. «Часова невизначеність може деморалізувати, дезорієнтувати українське суспільство і українську владу», – вважає В.ЛИТВИН.

У свою чергу, лідер фракції Блоку Юлії Тимошенко Іван КИРИЛЕНКО підтвердив позицію своєї політичної сили щодо необхідності проведення конституційних змін. «Ми підтримуємо поглиблення конституційної реформи, її продовження», – заявив він. За його словами, БЮТ особливо занепокоєний дисбалансом повноважень між гілками влади, що призводить до конфліктів між ними. Подальшими конституційними змінами цей недолік необхідно мінімізувати або унеможливити, вважає І.КИРИЛЕНКО.

Лідер фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО передав позицію свого блоку стосовно конституційної реформи і пропонованого главою держави шляху її проведення. «Ми сприймаємо алгоритм роботи, запропонований Президентом, у межах Національної конституційної ради, оскільки він передбачає всі необхідні демократичні процедури», – запевнив він.

В.КИРИЛЕНКО прогнозує, що проходження конституційних змін у парламенті відбуватиметься з ускладненнями через брак необхідних для їх підтримки 300 голосів депутатів. «Це той актив, який нам необхідно ще здобути», – заявив він.

Водночас лідер фракції Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО заявив про наміри його політичної сили запропонувати на всеукраїнський референдум альтернативний текст Основного Закону. Крім того, його політична сила має намір доповнити свої пропозиції стосовно кандидатур до складу Національної конституційної ради. П.СИМОНЕНКО також вважає за необхідне деталізувати процедури та час роботи ради.