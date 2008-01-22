Прес-конференція на тему: «Мер Слов’янська проти свободи слова: шансів вижити у незалежних ЗМІ стає все менше»

Проводиться акредитація на прес-конференцію Незалежної Асоціації Телерадіокомпаній (НАМ) на тему: «Мер Слов’янська проти свободи слова: шансів вижити у незалежних ЗМІ стає все менше». Прес-конференція відбудеться за підтримки Національної спілки журналістів України 24 січня об 11-00 (вул. Хрещатик, 27-а). Телефон: 8 068 373 47 58, pr@nam.org.ua.

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