Розширений Шенген – манна небесна для українських контрабандистів

Кореспондент «The Sunday Times» в своєму репортажеві з Мукачево схиляється до думки, що корумпованість українських прикордонників Європі дорого коштуватиме

Наминаючи шматки сала у себе вдома, менш, ніж за пару миль від кордону зі Словакією, український контрабандист щирить у посмішці золоті зуби. Він очікує цьогоріч рвучкий сплеск у своєму бізнесі. Його контрабанда – це люди.

21 грудня прикордонний контроль на переважній території Східної Європи був скасований, оскільки дев`ять східноєвропейських держав цього дня офіційно приєдналися до Шенгенської угоди, яка дозволяє громадянам рухатися між більшістю країн-членів ЄС без перевірки паспортів.

Відтепер 1 800-мильний кордон України з Польшею на півночі через Словаччину, Угорщиною аж до Болгарії на півдні – останній бар`єр ЄС на на шляху нелегальних імігрантів.

Для перемитника, який стверджує, що допоміг сотням нелегальних імігрантів потрапити до Словаччини, відміна паспортного контролю на кордонах ЄС віщує золотий дощ.

Імігранти зазвичай сплачують еквівалент від п`яти до десяти тисяч фунтів стерлінгів, щоби їх доправили до ЄС. Відтепер вони знають, що зможуть дістатися і Франції, не показуючи паспорти. Потрапити до Великої Британії, яка не приєдналася до Шенгенської угоди, дещо проблематичніше, однак ті, хто доїде до Північної Франції, переправляться і через Ла Манш.

«Людей, які перетинатимуть тут український кордон, побільшає, - каже перемитник. – Передусім, у нас відмінний послужний список, оскільки сімдесят відсотків таки успішно потрапляють по той бік кордону. По-друге, імігранти тепер пересуватимуться Європою, не показуючи паспорти. Я очікую, що справи підуть вгору».

Чимало з тих, хто прямує звідси у східноєвропейські країни, ймовірно, має за кінцевий пункт Велику Британію. Хоча Велика Британія та Ірландія зберегли прикордонний контроль, оснащені за останнім словом техніки прикордонні пости у Німеччині та Австрії, які зупиняли чимало нелегальних імігрантів, відтепер закрито. Німецька поліція стверджує, що кількість нелегалів, затриманих методом вибіркових перевірок, за останні три тижні збільшилася втричі.

Контрабандист людьми, який погодився дати це інтерв`ю на умовах анонімності, стверджує, що він є членом міжнародного кримінального угруповання, яке на постійній основі дає хабарі українськм прикордонникам.

«Хабарі отримують викосопоставлені офіцери-прикордонники, - стверджує перемитник. – Мені виділяють так зване «вікно», себто час і місце, коли заздалегідь визначена прикордонна смуга завдовжки, скажімо, 400 метрів, не буде патрулюватися. За таких обставин перетнути кордон не складає жодних проблем. Певна річ, не всі прикордонники корумповані, однак легко можна знайти когось, хто в потрібний момент відведе погляд».

Сповідь перемитника посилює перестороги, що додаткові устаткування та персонал виявляться неспроможними зупинити прорив нелегалів через кордони ЄС, якщо тільки не буде подолана тутешня системна корупція.

Минулого року українські охоронці кордону затримали близько трьох тисяч нелегалів з таких далеких країв, як Китай, Афганістан, Індія, Пакистан і Сомалі. Українські посадовці вважають, що вдається спіймати лише одну п`яту від числа тих, хто потай перетинає кордон. Затриманих спроваджують у табір для біженців у містечку Мукачевому, в п`ятиста милях від Києва. Минуло тижня там утримувалося 400 імігрантів.

«Я маю знайомих у Бірмінгемі, і мене запевнили, що відтепер, з новими правилами, до Британії дістатися легше», - говорить молодий пакистанець Ахмед, якого спіймали при перетині угорського кордону і якого нині утримують у таборі. – «Вони можуть мене депортувати, однак я і далі намагатимуся потрапити у Британію». Більшість затриманих нелегалів дійсно роблять ще не одну спробу, незважаючи на те, що послуги перемитників б`ють їм по кишені.

Співбесідник «Санді Таймс» стверджує, що кожен із нелегалів сплачує – через посередника - за спробу потрапити до ЄС еквівалент 10 тисяч британських фунтів стерлінгів. Ці кошти потім діляться між провідниками, прикордонниками, водіями та криміногенними структурами.

«Потрібно змастити чимало коліс», - каже контрабандист. – «Доправити нелегала з його рідного села десь у південносхідній Азії до Європи нелегко. За цим стоїть потужна організація, яка лише в Україні нараховує кілька десятків членів».

Більше половини нелегалів, які прямують до ЄС через Україну, спочатку потрапляють до Москви, зокрема, і на підставі офіційних віз. Їх тримають, інколи місяцями, у переповнених будинках-криївках, перш ніж траспортувати в Україну – почасти вантажівками по 150 осіб. З Києва чи припортової Одеси їх звозять до прикордонних селищ. В цих зубожілих поселеннях, розташованих впритул із кордоном, яблуку ніде впасти від перемитників, які переховують нелегалів у погребах та закинутих фермах, перш ніж повести їх через кордон густими хащами та крутими пагорбами. За провідників використовують хлопчаків, оскільки неповнолітніх не притягнеш до кримінальної відповідальності, якщо вони таки будуть затримані. У групах – до 15 осіб.

Український старший офіцер підтверджує, що для мешканців прикордонних поселень доставка нелегалів по той бік кордону – основне джерело прибутку. За словами перемитника, за кожного нелегального імігранта він отримає 500 фунтів стерлінгів, з яких собі забирає сотню. Решта йде його спільникам по обидва боки кордону. Весною та влітку, коли потік нелегалів найжвавіший, перемитник заробляє півтори тисячі фунтів на місяць, що вп`ятнадцятеро більше за місцеву зарплату.

Перетин кордону може бути смертельно небезпечним. Минулорічного вересня чеченка з чотирма дітьми намагалася дістатися Європи через пагорби на українському боці кордону, за кілька миль від поселення конрабандиста. Рухаючись без супроводу і в холоді, вона згубила свої речі під дощем, запанікувала і залишила на самоті дочок шести та тринадцяти років, намагаючись знайти допомогу. Польські прикордонники знайшли її та її дворічного сина в прострації. Коли ж дісталися дівчаток, ті вже померли від гіподермії.

Імігранти також vожуть потрапити в руки бандидів, які видають себе за контрабандистів. Нещодавно це трапилося із 12 китайцями, яких закували в наручники, утримували в погребі неподалік із словацьким кордоном, били і морили голодом, вимагали викуп. Китайцям вдалося втекти, і правоохоронні органи нині проводять розслідування.

«Як би вони не посилили контроль, ми завжди знайдемо шпарину», - говорить перемитник. – «Як на мене, розширений Шенген – це просто благодать».

Марк Франчетті, «The Sunday Times», Мукачево, Україна

Авторський переклад Ігоря Шпака