Сільські голови вже вимагають хабарі у сотні тисяч євро

В Івано-Франківській області під час отримання хабара правоохоронці затримали сільського голову одного з районів Івано-Франківської області (держслужбовця 4-ї категорії).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Як встановили оперативники, сільський голова, зловживаючи службовим становищем, вимагав хабара в розмірі 115 тис. євро. Впродовж півроку він затягував рішення питання щодо виділення земельної ділянки площею 0,46 га під будівництво готельно-відпочинкового комплексу, чим умисно створював умови, за яких підприємець був змушений дати хабара.

Через посередника держслужбовець отримав першу частину суми - в розмірі 50 тис. євро. Ці дії було задокументовано оперативниками спецпідрозділів з боротьби з організованою злочинністю.

Прокуратурою Івано-Франківської області порушено кримінальну справу за ознаками ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі). Сільського голову затримано в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Загалом минулого року за матеріалами спецпідрозділів БОЗ порушено 99 кримінальних справ за фактами зловживання у сфері земельних відносин, з яких 49 - зі збитками на суму понад 100 тис. грн. Серед них 37 - це хабарництво, з яких 5 на суму понад 1 млн. грн.