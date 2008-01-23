Водії маршруток провели страйк проти «свавілля ДАІ»

Херсонські автоперевізники, які працюють на маршрутних таксі, провели у час пік – з 7-ї до 8-ї години ранку - попереджувальний годинний страйк.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співрозмовник в Управлінні промисловості і розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації, перевізники протестували проти «свавілля вінницької ДАІ».

Зокрема, водії маршрутів незадоволені діями інспекторів ДАІ, які виписують штрафи за перевезення пасажирів, які стоять. Посилаючись на нову редакцію закону про автотранспорт, автоперевізники стверджують, що мають право перевозити таку категорію пасажирів, а співробітники ДАІ обгрунтовують свої дії нормами старої редакції закону, який передбачав перевезення в маршрутних таксі тільки пасажирів, які сидять. Крім того, в час пік, за існуючої ситуації в Херсоні з перевезеннями, пасажирам не поясниш, що в автобус мають сідати тільки пасажири за кількістю місць для сидіння, зазначають перевізники.

Якщо ситуація не змінитися, водії маршрутів планують провести більш тривалий страйк.

Як повідомлялося раніше, в Херсонській області працюють 10 екіпажів Департаменту ДАІ з Вінницької області.

Департамент ДАІ МВС України з 10 січня по 10 лютого проводить на території країни оперативно-профілактичні заходи з метою зменшення порушень Правил дорожнього руху і попередження створення кризових ситуацій під час руху громадського транспорту.

За даними УМВС у Херсонській області, з 10 по 16 січня на дорогах області було зафіксовано 8 тис. 526 порушень правил дорожнього руху.