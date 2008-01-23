Польща скоротила перелік документів на отримання візи
Чого не скажеш про черги...
Польща суттєво скоротила перелік документів, необхідний для отримання візи. Дотепер українці нарікали на невиправдано велику кількість паперів, які доводилося подавати у польські консульства.
В оновленому переліку вже немає згадки про трудову книжку, довідку з роботи про розмір зарплати. Також не потрібен ідентифікаційний номер, ксерокопії сторінок українського паспорта з особистими даними, і довідка про наявність банківського рахунку. Остання вимога викликала чи не найбільше нарікань від громадян. Втім, в офіційному переліку є зауваження, що консул може вимагати підтвердження працевлаштованості чи наявності коштів. Перелік документів став значно коротшим, чого не скажеш про черги. І надалі сотні громадян вдень і вночі стоять за візою біля консульства Польщі у Львові. „Я з дев’ятого числа сюди приїжджаю. У мене є документ на робочу візу, і я не можу її отримати. День у день я мерзну зранку до вечора”, - каже громадянка, що очікує у черзі. Для вирішення проблеми з чергами влада міста та області запропонувала консульству тимчасове приміщення, аби збільшити кількість віконечок для обслуговування громадян.